Пострадавший от взрыва газа дом на Октябрьской улице в Балашихе восстановят к концу года
Дом № 10 на Октябрьской улице в Балашихе восстановят к концу года
Взрыв бытового газа в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе произошел в сентябре 2023 года. Сейчас там продолжаются ремонтно-восстановительные работы, которые завершатся до конца года.
Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров провел очередную встречу с собственниками квартир. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Шаповалов и представители подрядчика рассказали о ходе восстановительных работ.
«Восстановление дома близится к завершению. Обсудили предварительный график приемки квартир и возможность переезда», — рассказал Сергей Юров.
Отметим, что руководитель муниципалитета регулярно проводит встречи с жителями и выездные совещания на объекте. Собственников квартир информируют обо всех проделанных работах.
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