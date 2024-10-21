Восстановление подачи тепла обсудили в Чехове с главой округа

На утреннем штабе главе городского округа Чехов Михаилу Собакину доложили обстановку по отоплению многоквартирных домов в муниципалитете. Вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний обсудили меры по восстановлению тепла в округе.

Глава Чехова заслушал доклады ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний о подаче тепла в многоквартирные дома округа.

«Вижу обращения жителей Чехова о перебоях с подачей тепла и чуть теплых батареях в квартирах. Представители жилищно-коммунальной службы, которая является поставщиком тепла, сообщили, что снижение параметров произошло вследствие нарушения работы бойлеров на котельной. Работы на объекте ведутся. В ближайшие дни ожидаются поставка и установка необходимого оборудования, что позволит вернуть температуру теплоносителя к установленной», — сказал Михаил Собакин.

Специалисты продолжают ремонтировать внешние инженерные сети, ведущие к дому № 42 в селе Новый Быт. Там зафиксировали несколько утечек. Рабочие восстанавливают теплосети с временными промежутками, чтобы не оставлять людей без тепла. Отопление там включают в вечернее и ночное время.

Из-за аварийного отключения электроснабжения вышло из строя дорогостоящее оборудование горячего водоснабжения. Запчасти для его ремонта уже приобрели, но из-за проблем с доставкой сроки установки сдвинули. Специалисты отремонтируют оборудование сразу после поступления необходимых деталей.

Также представители управляющих компаний рассказали, что устраняют завоздушивание систем подачи тепла по локальным адресам.

В случае возникновения проблем с отоплением следует обратиться по номеру: +7 (985) 385-80-28. А при возникновении аварии необходимо позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (910) 101-07-24 или 112. Также всегда доступна горячая линия главы: +7 (800) 200-10-67.

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