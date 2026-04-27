Восстановление электроснабжения в Подмосковье продолжается

Вечером 27 апреля силами 342 бригад, включая сотрудников «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мособлгаза», «Мособлтепло», а также работников лесного хозяйства, транспорта и МЧС проводится осмотр и восстановление поврежденных сетей электроснабжения в Московской области. Координирует действия министерство энергетики региона.

С начала дня удалось восстановить электроснабжение в 13 городских округах, работы продолжаются еще в 17. Ситуация остается напряженной из-за неблагоприятных погодных условий, которые приводят к новым повреждениям линий электропередач. Особое внимание уделяется Дмитровскому, Домодедовскому, Раменскому и Сергиево-Посадскому округам.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов заявил: «Погодные условия остаются сложными. По большинству линий 6–10 кВ планируем завершить работы ночью».

Сообщить о перебоях с электроснабжением можно: * в единую диспетчерскую службу вашего округа; * по номеру 122 (доб. 4); * в «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99; * в «Россети Московский регион» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер 220).