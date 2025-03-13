Восстановление дорог после зимы началось в Коломне и Озерах

В городском округе насчитывается 1275 километров муниципальных автомобильных дорог, за состоянием которых следят четыре подрядные организации. Специалисты приступили к приведению в порядок трасс и прилегающей инфраструктуры.

Особенное внимание уделяется подготовке к весенне-летней эксплуатации. Помимо асфальтовых покрытий, рабочие приведут в порядок полосы отвода, остановочные павильоны, ограждения, бордюры, дорожные знаки, дренажные системы и водостоки.

Парк дорожных служб насчитывает 58 единиц специализированной техники, включая самосвалы, грейдеры, погрузчики и поливомоечные машины. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и поддерживать дороги в надлежащем состоянии.

Глава городского округа Александр Гречищев рассказал, что с начала текущего года на муниципальных дорогах выявлено более 2700 ям. «Ямочный ремонт продолжаем в режиме 24/7. Наведем чистоту на дорогах Коломны и Озер уже к началу мая», — пообещал руководитель муниципалитета.