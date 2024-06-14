Восстановление дома в Балашихе после взрыва газа прошлой осенью завершится в 2024 году

Осенью 2023 года в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв бытового газа. После чего все жители были сразу расселены. Глава округа проконтролировал ход восстановительных работ на объекте.

Сегодня отстроен третий подъезд, который был полностью разрушен. Сейчас идет капитальный ремонт 1, 2, 4 и 5-го подъездов, полная замена инженерных коммуникаций. Подрядчик завершил монолитные работы и приступил к кровле и черновой отделке третьей секции.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что при взрыве погибли семь человек — пять жителей и два спасателя. Экстренные службы оперативно отработали. Совместно с правительством Московской области и Фондом капитального ремонта Московской области специалисты приступили к восстановлению дома и на данный момент готовность составляет 70%.

О том, как идет перепланировка, проводят вентиляцию и газ в квартиры, жители обсудили на личной встрече с Сергеем Юровым. Завершить восстановление работ планирую уже в этом году.

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