Восстановительные работы на линиях электроснабжения провели в Истре

В Истре выполнили работы по налаживанию уличного освещения по 20 адресам. Специалисты продиагностировали линии, устранили обрывы, заменили устаревшие и вышедшие из строя лампы и оборудование.

В деревне Писково, Дедовске, в поселке станции Манихино, селе Рождествено, Дарне и ЖК «Новоснегиревский» старые лампы заменили на современные светодиодные светильники. Подобные работы провели и в Красновидове на улице Победы, в Дедовске и в деревне Лужки. Там установили новые LED-лампы, которые обеспечат качественное освещение.

За две недели было сделано больше 20 выездов в разные населенные пункты: от деревень Черная, Дедово-Талызино и Лужки до поселков Снегири и Манихино, а также в город Дедовск и село Рождествено. Везде специалисты провели восстановительные работы. Помимо этого, отремонтированы линии электропередач в деревне Черная, Дедово-Талызино, Снегирях, Дедовске и Ленино.