Воссоединение Крыма с Россией отметили в Щелкове

18 марта исполнилось ровно 12 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. В Щелкове к этой дате подготовили особую программу: во Дворце культуры имени Чкалова прошел просветительский форум «Крымская весна», который объединил разные поколения — от школьников до действующих военнослужащих.

Организаторы выстроили программу как путешествие сквозь века. Зрителям представили панораму тысячелетней истории полуострова — от античных полисов до героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

«Центральное место заняла хроника марта 2014 года. Документальные кадры напомнили о том, как воля народа и стремление к исторической справедливости привели к мирному возвращению Крыма домой. Обсуждение получилось по-настоящему искренним: среди гостей оказались те, кто лично присутствовал на полуострове в те дни или жил там годами. Живые рассказы очевидцев дополнили официальную хронику, сделав встречу эмоционально насыщенной», — сообщили организаторы.

Вторая часть программы была посвящена «новому Крыму». Школьники совершили виртуальную экскурсию по главным достопримечательностям: от Генуэзской крепости в Судаке и средневековых улочек Феодосии до целебных соленых озер Евпатории.