Воссоединение ДНР И ЛНР с Россией отметили в Солнечногорске. Вторую годовщину отпраздновали в лицее № 7, где перед гостями выступил хореографический ансамбль «Солнышко», а ученики и педагоги Луганской школы прислали видеооткрытку.

«Сейчас перед нами, как и всегда, стоит задача быть одной сплоченной семьей. Наше единство — это гарантия стабильности, мира и будущего для каждого жителя этих регионов», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что жители одной большой страны поддерживают друг друга, вместе развиваются и всегда остаются сильными.

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