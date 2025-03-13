Жители Подмосковья воспользовались цифровым сервисом библиотек еще 100 тысяч раз

Портал «Библиотеки Подмосковья» объединяет свыше 920 библиотек региона, фонд сервиса включает девять миллионов книжных экземпляров. С начала года жители региона воспользовались им более 100 тысяч раз.

Мингосуправления рассказывает, с помощью цифрового сервиса пользователь может оформить единый читательский билет во все региональные библиотеки, забронировать необходимое издание онлайн, привязать социальную карту или «Стрелку» и получать по ним книги.

На портале в разделе «События и проекты» можно ознакомиться с ближайшими мероприятиями на территории библиотек Подмосковья.

Также сейчас на сайте доступна сезонная подборка книг лауреатов премии «Большая книга».