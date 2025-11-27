Воспитательный комплекс построят в Рошале в 2027 году

В Рошале началось строительство нового воспитательно-образовательного комплекса на улице Фридриха Энгельса, который объединит школу и детский сад на 750 мест. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Министр стройкомплекса региона Александр Туровский сообщил, что на площадке идет монтаж железобетонной плиты, проводится планировка территории, обустраиваются подъездные дороги и зоны для складирования материалов. Он отметил, что комплекс включит школу на 550 мест и детский сад на 200 мест.

Строительство ведется по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и полностью финансируется из регионального бюджета.

В ведомстве подчеркнули, что при возведении комплекса особое внимание уделят удобству и безопасности детей. В школьной части появятся учебные кабинеты, лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр и столовая. В детском саду предусмотрят групповые комнаты, помещения для занятий, спортзал и пищеблок. На территории комплекса также расположатся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, а также проезды и пешеходные дорожки.

Открыть новый образовательный центр планируют в 2027 году.