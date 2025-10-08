Воспитательно-образовательный комплекс построят в деревне Федурново в Балашихе

В деревне Федурново городского округа Балашиха планируется возведение воспитательно-образовательного комплекса, который объединит школу и детский сад. Ввести новый комплекс в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2027 года.

В настоящее время ведется проектирование объекта. Предполагается, что уже в начале следующего года подрядная организация приступит к строительным работам. Новый ВОК позволит обеспечить местами около 300 детей, которые сейчас вынуждены ездить на занятия в основное здание школы № 18. Реализация проекта значительно повысит удобство для семей деревни Федурново и позволит разгрузить существующую школу.

«После ввода комплекса в эксплуатацию будет полностью исключена вторая смена обучения. Для ребят и педагогов создадут современные и комфортные условия для учебы, развития и общения», — отметил Сергей Юров.

Кроме того, в школе № 18 начался капитальный ремонт основного здания. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам внутри помещений и на кровле. На объекте трудятся более 20 специалистов, что свидетельствует о масштабности и важности проводимых работ.