Воспитательно-образовательный комплекс открыли в Новогорске

В День знаний в микрорайоне Новогорск начал работу первый в Химках воспитательно-образовательный комплекс. Учреждение вошло в состав школы № 19.

Учреждение объединило начальную школу и детский сад. В новом учебном году здесь будут учиться 100 детей и посещать садик 170 воспитанников.

«Модернизация образовательной инфраструктуры стала возможной благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Отдельной доброй традицией Дня знаний остается угощение самых младших школьников мороженым после торжественных линеек. В этом году в Химках для ребят подготовили более 14 тысяч стаканчиков», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Трехэтажное здание площадью более 5 тысяч квадратных метров рассчитано на 270 детей. Для школьников оборудованы учебные кабинеты, столовая, актовый и два спортивных зала. В дошкольной части — групповые комнаты, игровые и спальни.

«Сегодня в Новогорске открывается новое пространство для детей разных возрастов. Здесь ребята смогут расти, учиться, заниматься спортом и творчеством рядом со своими сверстниками. Желаю каждому воспитаннику и ученику интересного учебного года, новых открытий и больших успехов», — сказал директор школы № 19 Сергей Муханов.

Формат комплекса объединяет дошкольное и начальное образование в едином пространстве, обеспечивая преемственность между этапами развития ребенка.

«Для ребенка особенно важны первые впечатления от школы и детского сада. Поэтому нам хотелось создать место, куда дети будут приходить с удовольствием, где смогут раскрывать свои способности, общаться и получать новые знания. Сегодня у семей Новогорска появилась такая возможность», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Открытие комплекса стало одним из ключевых событий Дня знаний в Химках.