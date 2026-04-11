Воспитательница из Лобни стала лауреатом областного конкурса педагогов

Итоги второго очного тура конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2026» подвели 10 апреля. Педагог Ольга Зубкова получила специальную награду — звание лауреата в номинации «Хранитель детства».

Торжественная церемония проводилась на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Конкурс профессионального мастерства объединил самых талантливых педагогов дошкольного образования со всего региона. Участники продемонстрировали высокий профессионализм, преданность делу и уникальные творческие подходы к воспитанию детей.

Члены жюри высоко оценили Ольгу Зубкову. Номинация «Хранитель детства» — это признание особых способностей педагога: умения понимать детей, поддерживать их любознательность и создавать атмосферу доверия и безопасности.

В управлении образования Лобни женщину поздравили с заслуженным успехом и пожелали дальнейших профессиональных побед, отметив, что это звание станет новой ступенью на пути к вершинам педагогического мастерства.