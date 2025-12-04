Воспитателя года выбрали в Лыткарине

В округе завершился ежегодный конкурс «Воспитатель года». Это событие традиционно подводит итоги уходящего года, выявляя самых талантливых и инновационных педагогов.

В этот раз за почетное звание лучшего воспитателя дошкольных отделений городских образовательных учреждений боролись четыре педагога. Среди конкурсантов были: Татьяна Власова, представлявшая гимназию № 1, Елена Малышева из школы № 2, Ольга Пшеничкина из гимназии № 4 и Вера Нехорина, воспитатель гимназии № 7. Участницы прошли ряд конкурсных испытаний.

«Каждое было направлено на раскрытие их профессиональных компетенций, умения взаимодействовать с детьми и родителями, а также способности создавать развивающую и вдохновляющую образовательную среду. По результатам всех этапов состязаний и оценки жюри, победителем была признана Вера Николаевна Нехорина, педагог дошкольного отделения гимназии № 7. Ее триумф стал заслуженным признанием многолетнего труда и безграничной любви к детям», — сообщили организаторы.