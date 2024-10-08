Воспитатели из Серпухова приняли участие в педагогической конференции

Педагоги дошкольных отделений «Ручеек» и «Знайка» серпуховской школы №10 приняли участие в педагогической конференции «Актуальные вопросы дошкольного образования — перспективы и ресурсы развития на 2024-2025 учебный год». Конференция собрала ведущих специалистов в области дошкольного образования для обсуждения современных тенденций и обмена опытом.

Воспитатель дошкольного отделения «Ручеек» Елена Каримова провела для коллег мастер-класс «Чудеса воздушного пластилина». Участники мастер-класса узнали о новых техниках работы с этим материалом и его применении в образовательной деятельности с детьми. Елена поделилась своими авторскими наработками, которые вызвали живой интерес у присутствующих.

Воспитатель дошкольного отделения «Знайка» Лариса Бойцова рассказала о своем опыте в реализации проекта, посвящённого 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Она представила коллегам созданный тематический мини-музей, который стал важной частью образовательного процесса и позволил детям глубже познакомиться с творчеством великого поэта.

Участие в конференции позволило педагогам обменяться опытом и получить новые знания, которые они смогут применить в своей работе. Мероприятие стало важной платформой для обсуждения актуальных вопросов и поиска эффективных решений для развития дошкольного образования.

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