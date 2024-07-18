Воспитатели из Ногинска стали лауреатами педагогического конкурса

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Педагоги центров образования № 21 и «Богородский» в Ногинске приняли участие в региональном образовательном конкурсе «Лучший детский сад». Оба коллектива заняли призовые места и стали лауреатами.

Конкурс проходил среди образовательных организаций Московской области в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада». Участие в нем приняли более 50 образовательных организаций из 39 муниципальных образований Подмосковья.

Педагоги из Ногинска поделились с коллегами опытом по воспитанию духовно-нравственных, культурных и социальных ценностей у детей, а также рассказали о достижениях ребят на всероссийских и региональных конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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