Воспитатель из Щелкова стал победителем всероссийского педагогического конкурса

Воспитатель из Щелкова Екатерина Петрова стала победительницей конкурса «Методист года России». Торжественная церемония награждения прошла в президиуме Российской академии образования.

Чтобы завоевать это звание, Екатерина прошла через серию серьезных испытаний. Она представила собственную методическую разработку, показала запись своего занятия с детьми, блестяще защитила проект перед экспертами и успешно справилась с заданиями кейс-марафона.

Конкурс собрал свыше 1800 участников из 82 регионов России. В финале оказались лишь 20 сильнейших, которые боролись за победу в четырех категориях: «Учитель», «Воспитатель», «Преподаватель дополнительного образования» и «Преподаватель СПО».

Победители в каждой номинации получили по 100 тысяч рублей. Финалисты удостоились памятных сертификатов и возможности опубликовать свои методические работы.

Во время церемонии они оставили своеобразное послание в будущее — передали организаторам капсулу времени с напутствиями для участников следующего конкурсного сезона.

За проведением конкурса стоял проект «Алгоритмика», а генеральными партнерами выступили Российская академия образования и Общероссийский профсоюз образования.

Подобные профессиональные состязания отвечают задачам проекта «Педагоги и наставники» в рамках большого национального проекта «Молодежь и дети».