Воспитатель из Щелкова стал лауреатом всероссийского конкурса профмастерства

В Краснодарском крае подвели итоги Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». В число 15 лауреатов вошла Екатерина Петрова из щелковской гимназии № 2. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

В финале участники провели занятия с детьми, показав свои умения в организации развивающих программ, а также пообщались с родителями, обсудив важные вопросы воспитания дошкольников. Уже 29 сентября в Московской области состоится второй тур всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Директор года России» и «Воспитатель года России». Конкурсантов ждут новые испытания — «Мастер-класс», «Блицтурнир» и «Образовательный форсаж».

Имена победителей объявят 3 октября на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце во время праздничного концерта, посвященного Международному дню учителя. В ведомстве отметили, что конкурс «Воспитатель года России» создали для того, чтобы поддержать талантливых педагогов, отметить их достижения и поделиться лучшими практиками в сфере дошкольного образования.