Воспитатель из Раменского стал лауреатом областного профессионального конкурса

Ольга Мигунова из Раменского стала одной из лучших на конкурсе «Воспитатель года Подмосковья-2024». Она представила на суд жюри авторский мастер-класс и открытое занятие.

Активная группа педагогов создала в дошкольном отделении Раменской школы № 5 методический кейс с дидактическими материалами, играми, карточками и технологическими картами, связанными с живописью русских художников.

Они могут помочь воспитателю сформировать у детей художественные и эстетические эталоны, а также нравственные ценности. Этот кейс группа воспитателей под руководством Ольги Мигуновой представила на суд жюри областного конкурса.

Ольге предстояло также провести мастер-класс для коллег и открытое занятие с детьми из другого детского сада. В работе воспитатель как раз использовала методику при работе над картинами.

В результате прохождения испытаний Ольга Мигунова стала лауреатом конкурса и вошла в пятерку лучших воспитателей области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».