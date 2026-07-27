Воспитатель из Ленинского округа создала пособие по воспитанию дошкольников
В Ленинском округе продолжается реализация проекта «Предшкола: стандарт детского сада», главный принцип которого — развивающее обучение. Воспитатель высшей категории дошкольного отделения № 4 МБОУ «Мисайловская СОШ № 1» Анна Куликова создала авторское пособие «Инфобикум», которое превращает занятия в увлекательный процесс «добычи» знаний.
Авторское пособие помогает дошкольникам не заучивать материал, а самостоятельно получать знания через игровые формы обучения. Такой подход соответствует современным требованиям дошкольного образования, где акцент делается на развитие мышления.
«Отрадно видеть, что наши педагоги не просто следуют стандартам, но и создают собственные эффективные инструменты для их реализации. Анна Куликова — пример настоящего профессионала. Мы гордимся такими педагогами и будем продолжать поддерживать их инициативы», — отметил глава округа Станислав Каторов.
В 2025 году Анна Куликова стала победителем муниципального этапа и номинантом регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья», а в 2026 году — призером Всероссийского конкурса «От Я до А». Ее опыт войдет в интерактивный сборник лучших практик и станет ориентиром для воспитателей из других регионов.
Администрация Ленинского округа уделяет особое внимание развитию образования и поддержке педагогов. К новому учебному году в муниципалитете планируют трудоустроить еще 162 специалиста, 65 из которых придут в детские сады.