Воспитанницы рузской спортивной школы вернулись с Кубка Поволжья с медалями

У спортсменок из Рузской спортивной школы — последняя тренировка перед каникулами. Они отрабатывают прыжки и слушают наставления тренера, предвкушая заслуженный отдых.

С 1 по 4 июля в Саратове проходил Кубок Поволжья по прыжкам в воду. Рузские спортсменки показали отличный результат, завоевав пять медалей.

Тренер Ирина Викторовна Толмачева с гордостью рассказывает о своих подопечных: «Виктория Базылева стала чемпионкой на метровом трамплине, а также принесла команде серебро и бронзу в других дисциплинах. Еще одну серебряную награду в синхронных прыжках завоевали Софья Кучерук и Полина Урядова. Бронзой на вышке отметилась Мария Москвина».

В соревнованиях участвовали 215 сильнейших спортсменов из разных городов России. Конкуренция была высокой, и полученные медали стали ценным достижением для рузских спортсменок.

Однако отдых у спортсменок будет недолгим. Уже в конце августа — начале сентября планируется восстановительный тренировочный сбор в Тольятти, на берегу Волги. Там спортсменки снова войдут в ритм, чтобы к новому сезону подойти в полной боевой готовности.