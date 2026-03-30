Воспитанница ступинской спортшколы готовится к первенству Европы по шашкам

Серафима Рассказова, ученица спортивной школы олимпийского резерва имени В. М. Боброва в городе Ступино, готовится к первенству Европы по шашкам. Для девочки этот турнир станет дебютным.

Чуть больше недели назад Серафима во второй раз участвовала в первенстве России по шашкам. Соревнования проходили с 13 по 22 марта в поселке Светлое Поле Самарской области. Более 300 спортсменов приняли участие в трех возрастных группах. Серафима выступила в трех программах и добилась значительных успехов: в молниеносной программе она заняла четвертое место, в классической — второе, а в быстрых шашках стала сильнейшей.

Гроссмейстер России и тренер высшей категории Николай Макаров считает, что девочка сыграла лучший турнир в своей карьере. После восьмого тура из девяти она уже обеспечила себе первое место, опережая ближайших конкурентов на три очка.

Серафиме всего 10 лет, и она занимается в спортивной школе имени В. М. Боброва два с половиной года. У нее уже есть первый разряд. Помимо тренировок, девочка много занимается дома. Шашки — не единственное ее увлечение: она учится в музыкальной школе по классу фортепиано, танцует, поет и пишет стихи.

Вместе с Серафимой Рассказовой на первенстве России выступили еще шесть воспитанников спортивной школы олимпийского резерва имени В. М. Боброва. Среди них кандидат в мастера спорта Лев Грошев занял второе место, а шестилетняя Мария Сохрякова стала седьмой, играя с соперницами старше как минимум на год.

Первенство Европы по шашкам пройдет с 20 по 29 апреля в Турции, в городе Кемер.