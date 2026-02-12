Воспитанница школы бокса из Чехова отправилась на региональные тренировочные сборы

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени Александра Поветкина, Ксения Андреева готовится к соревнованиям в составе сборной России. На данный момент она находится на тренировочных сборах на спортивной базе отдыха «Лесная опушка» в Серпухове.

Ранее спортсменка успешно выступила на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет. Ксения стала обладательницей золотой медали. В этом же турнире она одновременно выполнила норматив мастера спорта России. Кроме того, в прошлом году девушка заняла первое место в весовой категории 57 килограммов на Всероссийских соревнованиях по боксу «Олимпийские надежды».

Выездная подготовка — важный этап тренировочного процесса Ксении. Это помогает спортсменке не только физически подготовиться к предстоящим испытаниям, но и психологически настроиться на успешные выступления.