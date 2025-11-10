Воспитанница «Академии ММА» в Серпухове стала чемпионкой мира

Чемпионат и первенство мира по ММА прошли в Стамбуле с 31 октября по 3 ноября. В международном турнире приняли участие борцы из 25 стран. Мальвина Караваева достойно представила Россию и заняла первое место.

С высоким достижением спортсменку Мальвину Караваеву, ученицу школы № 19, поздравили муниципальный депутат, руководитель общественной организации «Русич» Андрей Тихонов и президент Федерации смешанного единоборства Максим Гузовский. Они вручили ей памятные подарки и денежный сертификат.

«Ребята, гордитесь своей одноклассницей, своей подругой, ученицей вашей школы. Мы благодарны, что она прославляет наш Серпухов. Она хорошо учится и подает большие надежды в спорте», — отметил Андрей Тихонов.

Мальвина тренируется под руководством Анатолия Дагаева и президента Серпуховской федерации ММА Максима Гузовского на протяжении четырех лет. В прошлом году Мальвина Караваева и Никита Платов победили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою в Узбекистане.

«Серпухов всегда славился единоборцами. У нас всегда были развиты бокс, самбо, дзюдо, рукопашный бой, ММА. Мы, в свою очередь, оказываем поддержку на всех уровнях: начиная от спортивного зала, заканчивая поездками на международные соревнования. Все это для того, чтобы наши спортсмены покоряли новые вершины, — отметил президент Федерации смешанного единоборства, главный тренер сборной Московской области по ММА, председатель комиссии по спорту, молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты Серпухова Максим Гузовский.

Спортсменов поздравил и глава городского округа Алексей Шимко.

«Чемпионат и первенство мира — масштабное событие в мире спорта, и победа на нем — значимое достижение, как для самой спортсменки, так и для ее наставников и нашего муниципалитета. Поздравляю Мальвину и тренеров с победой. Новых свершений на спортивном пути», — сказал Алексей Шимко.