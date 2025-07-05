Воспитаннику семейного центра в Дмитрове вручили ключи от новой квартиры

В Дмитровском муниципальном округе активно реализуется программа «Обеспечение жильем детей-сирот», направленная на поддержку молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, оставшихся без попечения родителей. Благодаря государственной помощи они получают возможность обзавестись собственным жильем.

Одним из счастливых обладателей квартиры стал Станислав Новиков, воспитанник семейного центра «Дмитровский». В торжественной обстановке в Дмитровской центральной библиотеке начальник Окружного управления социального развития № 23 Наталья Кондратьева вручила ему ключи от нового дома.

Квартира полностью готова к проживанию — в ней выполнен качественный ремонт и установлена необходимая сантехника. Сейчас Станислав вместе с патронатным воспитателем занимается обустройством жилья, приобретая мебель и бытовые принадлежности.

Особенным спутником нового этапа жизни для молодого человека станет его верный лабрадор Боня, которого губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил ему в 2019 году.