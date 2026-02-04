Воспитанников спортшколы «Сатурн» наградили в Раменском округе
Церемония вручения наград прошла в Малом зале Дворца культуры «Сатурн». Мероприятие приветственным словом открыл глава округа.
Эдуард Малышев поздравил ребят с успехами, вручил им грамоты и кубки.
«Вы прославили наш славный Раменский округ не только в Московской области, но и на всероссийском уровне. Заслуженных и новых побед вам. А мы продолжим оказывать поддержку со стороны Комитета по спорту и, конечно, администрации», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Особого признания удостоились футбольные команды 2009 и 2011 годов рождения. Спортсмены стали серебряными и бронзовыми призерами областных соревнований сезона 2025 года. Им вручили медали, диплом и Кубок Федерации футбола Московской области.
Награды за высокие достижения в 2025 году получили также пловцы и легкоатлеты спортивной школы.
Победители и призеры показали себя в разных видах спорта, их наградили за достижения на муниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях. Также на мероприятии отметили труд тренеров и родителей чемпионов.