Воспитанников Школы юных рыболовов в Подольске научили вязать узлы из лески

В библиотеке № 26 городского округа Подольск для воспитанников Школы юных рыболовов провели занятие по вязанию узлов из лески. Секретами подготовки снастей поделился чемпион Московской области по ловле поплавочной удочкой Данила Борисов.

Студент Данила Борисов получает профессию геодезиста, в свободное время он обучает подростков навыкам, которые пригодятся на соревнованиях по рыбной ловле. Данила рассказывает юным рыболовам о том, как выбрать удочку, как пользоваться снастями и вязать их, как сделать так, чтобы рыба быстрее клевала.

«Когда я летом судил детские рыболовные соревнования, заметил, что родители помогали ребятам вязать снасти. Решил, что нужно это исправить, чтобы участники сами могли все делать», — сказал Данила Борисов.

Мастер-класс посетили близнецы Матвей и Даниил, Кирилл и чемпион этого года Максим — он занял первое место в детском турнире по рыбной ловле, который прошел летом в Климовске.

Занятия в Школе юного рыболова проходят бесплатно. Еще два урока также посвятят вязанию узлов. По результатам цикла мастер-классов проведут экзамен, на котором участники смогут посоревноваться и получить призы.

Записаться на занятия можно по номеру: +7(985)929-71-36 или в на странице сообщества Климовского рыболовного клуба во «ВКонтакте».

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