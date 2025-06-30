Воспитанников летнего лагеря из Богородского округа познакомили с казачьей культурой

В Богородском округе прошел уникальный летний лагерь, где юные участники окунулись в мир казачьей культуры. На протяжении двух недель 40 ребят познавали традиции и быт казаков, соблюдая строгий распорядок и совместно трудясь.

Организаторы программы акцентировали внимание на воспитании характера и укреплении командного духа. Участники учились справляться с трудностями, жить в полевых условиях и работать вместе, что помогло им глубже понять основы казачьей культуры, укорененной в христианских ценностях.

Основным моментом лагеря стали встречи с духовным наставником отцом Андреем Чадиным. Во время бесед обсуждались темы веры, нравственного выбора и значимости казачьих традиций. Поездка в Троице-Сергиеву Лавру позволила ребятам прикоснуться к духовному наследию России, где они увидели старинные храмы и узнали о подвигах преподобного Сергия Радонежского.

Казаки уверены, что подобные мероприятия формируют крепкий внутренний стержень у подростков. Общение с духовным наставником и знакомство с православными святынями помогают юным казакам осознанно выбирать путь, основанный на чести, вере и трудолюбии — тех ценностях, которые являются основой казачьей жизни.