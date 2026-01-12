Воспитанников храма в Лобне поздравили с Рождеством

В Филаретовском храме Лобни прошли праздничные мероприятия, посвященные Рождеству. Воспитанники воскресной школы выступили с концертом, а добровольцы поздравили с праздником подопечных приходской службы милосердия.

В воскресной школе при Филаретовском храме Лобни состоялся традиционный Рождественский утренник. Юные воспитанники, их родители и педагоги подготовили для гостей праздничную программу с колядками, песнями и театрализованной постановкой о рождении Христа. Завершилось выступление появлением Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравили всех с праздником.

Параллельно с детским утренником активисты приходской службы милосердия организовали поздравление для своих подопечных. Волонтеры вручили 26 рождественских подарков пожилым, маломобильным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации прихожанам, а также многодетным семьям.

Вся социальная помощь, как подчеркнули в храме, оказывается исключительно на средства добровольных пожертвований участников службы и других неравнодушных горожан.

«Благодарим всех прихожан, добровольцев, благотворителей за помощь, участие и поддержку социальной деятельности православных храмов. Низкий поклон всем, кто помогал своей посильной помощью в формировании Рождественских подарков», — отметили представители Филаретовского храма.