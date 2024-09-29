Воспитанников детского сада в Дмитрове посвятили в «орлята»

«Орлята-дошколята» — это всероссийский проект, направленный на развитие социальной активности детей старшего дошкольного возраста.

На торжественное посвящение пригласили родителей и деятелей образования Дмитровского округа. На мероприятие пришли заведующая отделом дошкольного образования администрации Светлана Ковалкина, заведующая отделением «Земляничка» Елена Гаврилова, председатель местного отделения Движения Первых Анастасия Чурилина и советник директора по воспитанию школы № 8 Яна Кирюшина.

«Посвящение в „орлята-дошколята“ — знаковое событие. Это торжественное мероприятие особенно важно для самих ребят. В детском саду им предстоит познакомиться с традициями и жизнью „Орлят России“, совершить путешествие по трекам и выполнить интересные задания, чтобы в школе стать настоящими Орлятами. С этого дня они попадают в семью российского движения детей и молодежи. Жизнь ребят станет еще активнее и интереснее» — сказала Светлана Ковалкина.