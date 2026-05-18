Воспитанников детсада познакомили с правилами ПДД в Одинцове

15 мая в Одинцовском округе для воспитанников детского сада № 39 провели занятие «Правила дорожные — знать каждому положено». Детям напомнили о правилах поведения возле проезжей части и объяснили, как распознавать скрытые опасности на дороге.

Встречу организовали сотрудники местной Госавтоинспекции, представители общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области» и участники отряда юных инспекторов движения из Одинцовской школы № 12. Основной частью программы стали интерактивные занятия для дошкольников. Ребятам в понятной форме рассказали, почему важно соблюдать правила дорожного движения не только на переходах, но и рядом с дворовыми проездами и парковками.

Сотрудники Госавтоинспекции объяснили детям, как правильно вести себя возле дороги и почему нельзя выбегать на проезжую часть даже в знакомых местах. Особое внимание организаторы уделили так называемым дорожным ловушкам. Речь идет о ситуациях, когда опасность трудно заметить заранее. Например, когда обзор закрывает припаркованный автомобиль или кустарник возле дороги.

«Важно, чтобы дети с раннего возраста понимали, какие ситуации могут быть опасными для пешеходов. Такие занятия помогают ребенку внимательнее относиться к дороге и увереннее вести себя на улице», — отметили организаторы встречи.

Юные инспекторы движения провели для воспитанников детского сада игровую программу. Школьники познакомили малышей с дорожными знаками и разобрали несколько распространенных ситуаций, которые могут возникнуть возле проезжей части. Дети отвечали на вопросы, участвовали в заданиях и вместе с наставниками обсуждали правила безопасного поведения.

Организаторы считают, что подобные занятия помогают формировать у дошкольников привычку соблюдать правила дорожного движения и внимательнее относиться к окружающей обстановке на улице.