Дети патриотического клуба «Сова» в Химках собрали гумпомощь в зону СВО

Гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции собрали воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» городского округа Химки, их родители и общественные деятели. Коробки заполнили медикаментами, теплой одеждой и деталями экипировки.

Посылку сформировали по запросам самих военнослужащих. Также дети вложили в коробки трогательные письма и рисунки.

Напомним, ресурсные центры в Химках действуют по следующим адресам: проспект Мельникова, дом № 12; улица 9 Мая, дом № 18Бб. Принять участие в сборе гуманитарной помощи бойцам можно по будням с 9:00 до 18:00.

Свыше 300 тонн гуманитарного груза уже отправили в зону проведения специальной военной операции, Донецк, Луганск, Курскую и Белгородскую области. Поддержку оказали муниципальные депутаты, волонтеры, активисты и неравнодушные жители.

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