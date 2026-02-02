Воспитанники военно-патриотического клуба привели в порядок мемориал в Серпухове

Воспитанники военно-патриотического клуба «Слава» организовали выездную акцию по благоустройству. Они расчистили от снега территорию мемориального комплекса в деревне Станки.

Ребята убрали снежные заносы у обелиска и на прилегающей территории.

После завершения уборки участников ждал горячий чай у костра. В теплой обстановке они поделились впечатлениями и пообщались.

«Мы благодарны ребятам и их руководителю за помощь и уважительное отношение к нашей истории», — сказал директор мемориального комплекса Геннадий Шилов.

Эта акция показала, как можно проводить время с пользой, совмещая общественную работу и сохранение памяти о прошлом.