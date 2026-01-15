Воспитанники учреждений культуры Воскресенска стали победителями творческих конкурсов

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Они участвовали в фестивалях в Карелии, Подмосковье и Великом Устюге. Мероприятия проходили в январе.

Детская вокальная студия «ДоМиСольки» из Центра культуры и досуга «Москворецкий» привезла награды с Международного фестиваля-конкурса «Карельские перезвоны» в Республике Карелия.

Воспитанники изостудии «Жар-птица» и студии декоративно-прикладного искусства «Домовята» стали лауреатами Девятого открытого православного фестиваля-конкурса «Рождественский вертеп», который проходил в поселке Хорлово 9 января.

Коллектив эстрадного и современного танца «Nezabudki» из Дворца культуры «Цементник» 10 января победил на Международном новогоднем фестивале «Планета искусств» в Великом Устюге. За номер «Горизонт надежд» они получили звание лауреата первой степени, а за танцевальную композицию «Знаний много не бывает» — второй степени.

Руководителей и участников коллективов поздравили с заслуженными победами.