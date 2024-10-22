Вокалисты из Воскресенска стали лауреатами международного конкурса

Воспитанники учреждений культуры городского округа регулярно принимают участие в конкурсах разного уровня. Сразу несколько престижных наград завоевали воскресенские артисты на всероссийских и международных фестивалях.

На международном конкурсе «Матрешка», который проходил в Нижнем Новгороде, отличились участники вокального коллектива «Голос» из Дома культуры «Химик». Екатерина Симонова, Диана Никитина, Олег Марушевский и Алексей Соколов стали лауреатами первой степени, а Марина Юнашева награждена дипломом лауреата второй степени. Диана Никитина получила специальный приз жюри.

В Коломне состоялся второй международный хореографический конкурс «Статус». Ансамбли народного танца «Эдельвейс» и классического и современного танца «Грация» стали лауреатами первой, второй и третьей степени в разных номинациях.

Солисты студии академического вокала Prima из Дворца культуры «Юбилейный» успешно выступили на всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Роза ветров в Рязани». Василиса Маханько получила диплом первой степени, а Екатерина Кондратьева и Доминика Нагорнова стали лауреатами третьей степени. Юные певицы из Воскресенка выступят в финале международного конкурса «Роза ветров» в Санкт-Петербурге.

Порадовали своими успехами и художники из детской школы искусств «Лира», которые участвовали в региональном этапе международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Работа Валерии Быковой «Призвание воинства Христова. История протоиерея Валентина Бирюкова» заняла третье место, а Елизавета Пьянина с картиной «Три товарища» стала победительницей.

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