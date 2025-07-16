Воспитанники центра «Маяк» в Серпухове посетили аэродром «Новинки»

Воспитанники семейного центра «Маяк» отправились в увлекательное путешествие в мир авиации благодаря экскурсии на аэродром «Новинки», организованной движением «Здоровое Отечество». Мероприятие подарило детям не только яркие эмоции, но и новые знания о профессиях, связанных с небом.

Ребята получили возможность вблизи рассмотреть самолеты, изучить устройство взлетной полосы и заглянуть в кабину культового Як-40, переоборудованного для бизнес-перелетов. Особый восторг вызвала возможность посидеть за штурвалом, представив себя настоящими пилотами.

Сотрудники аэродрома подробно рассказали о том, как работают самолеты, какие задачи выполняют пилоты и диспетчеры, а также ответили на множество любопытных вопросов юных гостей.

Экскурсия завершилась приятным угощением, которое стало сладким аккордом насыщенного дня. Дети вернулись домой с массой впечатлений и новыми мечтами о небе.

Руководитель патриотических инициатив «Здорового Отечества» Сергей Ситников поблагодарил администрацию аэродрома за радушный прием и отметил, что подобные мероприятия не только расширяют кругозор детей, но и воспитывают в них чувство гордости за свою страну.

Такие встречи помогают молодому поколению открывать новые горизонты и вдохновляться на большие свершения.