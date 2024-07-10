Воспитанники семейного центра «Лобненский» присоединились к акции «Дети — детям. Добро пожаловать в семью». Они сплели браслеты из резинок и передали их в родильное отделение Долгопрудненской городской больницы.

Добровольческий проект «Дети-детям. Добро пожаловать в семью» проходит во всех регионах России с 15 мая по 31 июля. Он направлен на вовлечение детей в добровольческую деятельность. Акцию приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Символ инициативы — ромашка. Воспитанники центра «Лобненский» сплели браслеты из подручных материалов. После — поделки передали в родильное отделение Долгопрудненской городской больницы. Подарки получили мамы, которые находятся в медицинском учреждении.

Напомним, в семейном центре «Лобненский» находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для воспитанников регулярно проводят образовательные и развлекательные мероприятия, а также привлекают к акциям. Цель учреждения — профилактика беспризорности.

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