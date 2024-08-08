Воспитанники центра «Дмитровский» побывали на конно-спортивной базе

Занятие по иппотерапии провели для воспитанников семейного центра «Дмитровский» на конно-спортивной базе в поселке Буденновец. Такие тренировки помогают развивать детей не только физически, но и психологически.

Ребята занимались с лошадью Темзой. Детей учили держаться в седле и управлять чумбуром — ремешком, с помощью которого привязывают лошадь.

«Семейный центр „Дмитровский“ планомерно и эффективно проводит большую работу по реабилитации своих воспитанников. Для этого взаимодействует со многими спортивными учреждениями нашего округа, чтобы ребята в силу своих возможностей развивались физически, находили себе занятия по душе и легче адаптировались ко взрослой жизни», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

По словам сотрудников базы, иппотерапия является эффективным способом реабилитации и практически не имеет противопоказаний.

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