Воспитанники танцевального клуба в Видном взяли золото на чемпионате России

Танцевально-спортивному клубу «Звездный вальс» в Ленинском округе исполнилось 20 лет. Недавно юные спортсмены победили на чемпионате России в дисциплине «Ансамбли».

Воспитанники танцевального клуба «Звездный вальс» стали лучшими среди 29 команд, которые приехали на чемпионат со всей страны. Причем выиграли они в самом сложном направлении — «формейшн».

«Дисциплина „ансамбли“ — одна из самых сложных, потому что там должны танцевать синхронно восемь пар. Самое главное — это перестроение и рисунки до миллиметра. В этой дисциплине мы — единственные представители Москвы и Московской области, которые смогли стать трехкратными чемпионами России и шестикратными чемпионами Москвы», — рассказал руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин.

За долгую историю работы «Звездного вальса» многие воспитанники выросли и стали танцорами международного класса, а также мастерами спорта.

Руководитель клуба Игорь Турукин не сбавляет темпы и уже готовит воспитанников к новым соревнованиям.

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