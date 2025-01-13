Рождественский концерт студии народного танца прошел в Дмитрове

Творческие номера представили в Доме культуры «Керамик» Дмитрова ребята из студии этнического танца «Жар-птица». Также для всех желающих организовали танцевальную программу.
Артисты подготовили выступление под руководством Елены Новожиловой. Тематическое событие посвятили Рождеству.
Танцевальную программу для детей и гостей мероприятия провела руководитель клубного формирования Елена Попова. Ребята поучаствовали в конкурсах, играх и мастер-классах. Все они были связаны с танцами и народными традициями. После все участники события собрались в хоровод и побывали на праздничном чаепитии.
«Через народные традиции и танцы мы сохраняем культурное наследие предков, передавая его из поколения в поколение, и тем самым укрепляем связь времен и культур», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.
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