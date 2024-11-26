Воспитанники спортивной школы «Надежда» сдали нормы ГТО в Химках

Единый день сдачи норм Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» провели на стадионе «Факел». Участниками дня здоровья стали воспитанники спортивной школы «Надежда».

Мероприятие приурочили к 68-летию со времени открытия XVI Олимпийских игр. Участие в соревнованиях для команды Советского Союза стало триумфальным. Муниципальный депутат Глеб Демченко и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк присоединились к поздравлениям.

«Очень здорово, что такое большое количество химчан активно занимаются спортом. Ребята, вы все — большие молодцы! Удачи и успехов вам!» — поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Юным спортсменам рассказали историю XVI Олимпиады. Тогда, в 1956 году, советская команда стала чемпионом неофициального командного зачета.

«С начала июля в нашем городе реализуют масштабную патриотическую программу. Для жителей регулярно проводят различные мероприятия. В ходе них химчан знакомят со знаковыми событиями из истории нашей страны», — напомнил муниципальный депутат Глеб Демченко.

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