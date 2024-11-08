Спортсмены из Котельников выиграли 13 наград на областном турнире по карате

Чемпионат и первенство городского округа Люберцы состоялись во Дворце спорта «Триумф». В соревнованиях участвовали и воспитанники спортивной школы «Котельники».

Каждый из 10 спортсменов из Котельников вернулся домой с завоеванной наградой. Всего юные каратисты, воспитанники тренера Андрея Гладских, выиграли шесть бронзовых, пять серебряных и две золотые награды.

Дмитрий Гусев, несмотря на то, что впервые выступал на соревнованиях, стал победителем турнира. Еще одна золотая медаль на счету у Артема Пташкина. Серебряные и бронзовые награды в разных дисциплинах получили Варвара Самойлова, Александра и Вера Ким, Лиана Портузенкова, Салим Рузматов. Максим Пташкин, Ольга и Захар Самойловы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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