Спортсмены из Нахабина стали чемпионами Московской области по самбо

В спортивном клубе поселка Нахабино, городского округа Красногорск, воспитанники показали выдающиеся результаты в этом сезоне. Они стали чемпионами Московской области, призерами Центрального федерального округа и победителями международных турниров.

Основой подготовки юных спортсменов является самбо. По словам руководителя клуба и заслуженного тренера России по боевому самбо Андрея Ефремова, этот вид спорта помогает закладывать не только спортивные навыки, но и характер.

Сегодня в клубе занимаются более ста детей. Самые маленькие приходят уже в четыре-пять лет. Сначала они осваивают гимнастику и акробатику, развивают координацию и укрепляют здоровье, а затем переходят к самбо и рукопашному бою.

Этот сезон стал особенно успешным для воспитанников клуба. Они завоевали медали первенства Московской области по самбо, стали призерами первенства ЦФО, выиграли чемпионские пояса на открытом чемпионате и первенстве Евразии по панкратиону и джиу-джитсу. Среди лидеров команды — чемпион области Степан Ефремов и призер ЦФО Данила Королев.

Андрей Ефремов тренирует детей в ФОК «Нахабино» уже более 15 лет. За это время его воспитанники не раз поднимались на пьедесталы всероссийских и международных соревнований. Так, в 2019 году красногорская команда выиграла международный турнир в Вене. Этой осенью спортсмены планируют вновь побороться за медали на международном турнире в Беларуси.

После летних сборов ребят ждут новые старты в Королеве, Можайске и Реутове. Главная цель команды — первенства и чемпионаты России, где красногорские спортсмены намерены вновь заявить о себе.