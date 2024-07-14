Воспитанники «Совы» передадут храму Святой Троицы в Сходне нательный крест советского бойца

Пресс-служба городского округа Химки
Фото: Пресс-служба городского округа Химки

Воспитанники патриотического объединения "Сова" имени Дмитрия Кириллова из Химок вернулись из поисковой экспедиции в Тверской области. Ребята передадут в храм Святой Троицы в Сходне нательный крест советского солдата.

В поисковый экспедиции приняли участие 25 человек отряда "Страж". Ребята тренировали навыки строевой подготовки, стрельбы из охолощенного оружия и работали с металлоискателем. Они искали артефакты времен Великой Отечественной войны.

«Участие ребят организовано в рамках старта нового поискового сезона «Вахта памяти 2024». Отмечу, что после этой удивительной поездки воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» смогли пополнить свой музей новыми экспонатами. Также мы передадим в храм Святой Троицы в Сходне найденный нами на советских позициях нательный крест военнослужащего», — рассказала руководитель военно-патриотического объединения «Сова», лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Организатор поискового сезона "Вахта памяти" – региональное Министерство информационных и социальных коммуникаций. Воспитанники военно-патриотического объединения "Сова" впервые приняли в нем участие в прошлом году. Экспедиция проходила в городе Гагарин Смоленской области. Школьники из Химок нашли гильзы, каски, бутылки, фрагменты пробитых лопат и фюзеляжа немецкого самолета. Экспонаты находятся в музее патриотического объединения.

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