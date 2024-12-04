Воспитанники школы искусств в Лобне победили на музыкальной олимпиаде

Воспитанники детской школы искусств в Лобне победили на межзональной музыкально-теоретической олимпиаде «Юный теоретик». Они завоевали дипломы I и III степеней.

Тихон Пустов стал победителем, получив звание лауреата I степени, а ученица отделения музыкального искусства Аният Керимова стала лауреатом III степени.

Администрация детской школы искусств поблагодарила преподавателя музыкальной теории Аллу Щемененко за достойную подготовку ребят к олимпиаде.

Отметим, что детская школа искусств в Лобне заработала в 1966 году. Сегодня она располагается по двум адресам: в доме № 15а на улице Ленина и в доме № 4 на Молодежной улице. Воспитанники регулярно становятся призерами и победителями конкурсов различного уровня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».