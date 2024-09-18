Юные художники из Химок нарисовали пейзажи сквера на пленэре

Работа на природе развивает у юных художников наблюдательность и учит их работать с цветом и светом на натуре.

Воспитанники Центральной детской школы искусств регулярно участвуют и побеждают в творческих конкурсах, тем самым показывая высокий уровень мастерства.

Выставка робот, приуроченных ко Дню города проходит в стенах школы до 30 сентября. Сменит ее экспозиция «Город Химки. История поколений».

«Юбилей Химок прошел ярко и насыщенно. На разных площадках города были задействованы творческие коллективы, в том числе и из Детской школы искусств, которые внесли свой вклад в создание праздничной атмосферы», — поделилась директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

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