Юные художники из Химок нарисовали пейзажи сквера на пленэре
Учащиеся Центральной детской школы искусств городского округа Химки провели пленэр «Образы Родины». Юные художники запечатлели на холстах пейзажи сквера «Юность».
Работа на природе развивает у юных художников наблюдательность и учит их работать с цветом и светом на натуре.
Воспитанники Центральной детской школы искусств регулярно участвуют и побеждают в творческих конкурсах, тем самым показывая высокий уровень мастерства.
Выставка робот, приуроченных ко Дню города проходит в стенах школы до 30 сентября. Сменит ее экспозиция «Город Химки. История поколений».
«Юбилей Химок прошел ярко и насыщенно. На разных площадках города были задействованы творческие коллективы, в том числе и из Детской школы искусств, которые внесли свой вклад в создание праздничной атмосферы», — поделилась директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.
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