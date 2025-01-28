Воспитанники школы искусств из Ногинска стали лауреатами музыкального фестиваля

Второй открытый фестиваль сольного и ансамблевого исполнительства на ударных инструментах «Ударная зима» прошел в Москве. В нем поучаствовали ребята из Богородского округа.

Более 60 выступлений подготовили музыканты из Москвы и Подмосковья. Возглавил жюри Валерий Барков — профессор, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Академического музыкального колледжа и Детской музыкальной школы Академического музыкального колледжа, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Воспитанники Ногинской детской школы искусств достойно представили на конкурсе Богородский округ. Алиса Хахаева стала лауреатом третьей степени, Михаил Антоненков — лауреатом второй степени.

Ансамбль ударных инструментов младших классов «Обойма» стал лауреатом третьей степени. А ансамбли ударных инструментов старших классов и Богородских барабанщиков - лауреатами первой степени.

Подготовила ребят преподаватель по классу ударных инструментов Мария Севоднясева.