Воспитанники школы-интерната из Ногинска поставили новогодний спектакль

Сказку о потерянном времени Евгения Шварца поставили ребята из Глуховской школы-интерната № 2 города Ногинска. Юные артисты не просто показали историю, а прожили ее, вложив в каждое действие часть души.

Ребята показали сказку, известную всем с детства, волшебную, добрую и поучительную. Сыграли на очень высоком уровне. В этом большая заслуга педагогов, режиссеров театра, которые нашли ключик к сердцу каждого ребенка.

«Поблагодарили ребят за творчество, за то, что проводят время с пользой, развиваясь, создавая настроение себе и зрителям. Пожелали юным артистам и всему педагогическому коллективу в наступающем году вдохновения, здоровья, радости, и, конечно, весело, насыщенно и главное — с пользой провести новогодние каникулы», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Театр «Карнавал» был создан 10 ноября 1993 года в Глуховской школе-интернате № 2 города Ногинска как часть общешкольной коррекционно-развивающей и реабилитационной программы для детей с особенностями развития.

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