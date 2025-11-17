Воспитанники школы-интерната имени Покрышкина во Фрязине приняли присягу

Торжественная церемония приведения к присяге состоялась в учреждении с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина во Фрязине. Теперь ее участники стали полноправными членами кадетского сообщества.

Поддержать курсантов пришли почетные гости. Ими стали Герой Советского союза Виктор Кот, Герой России Юрий Ващук, председатель Совета депутатов городского округа Фрязино Полина Коновалова, а также первый заместитель главы муниципалитета Сергей Горячев.

Руководитель Ассоциации участников СВО в округе Александр Товаренко, а такое представители этой организации Павел Востриков и Николай Баженов вручили воспитанникам школы-интерната официальные удостоверения. Также они пожелали ребятам успехов в учебе крепкой воинской выучки, следования уставу и верности принципам боевого братства.