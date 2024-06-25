Воспитанники школ искусств из Химок победили на фестивале имени Чайковского

Победителей рейтинга учащихся школ искусств Московской области наградили на церемонии открытия фестиваля имени Петра Ильича Чайковского. Воспитанники и коллективы из Химок выиграли в четырех номинациях из 14.

«Ежегодно проводится рейтингование учащихся солистов и коллективов школ искусств по 14 номинациям. Побеждают дети, которые чаще других становились лучшими в рейтинговых конкурсах региона и конкурсах Министерства просвещения Российской Федерации. В этом году в нашей школе уникальный случай — победа сразу в четырех номинациях. Мы очень гордимся нашими ребятами. Я также хочу поздравить преподавателей и концертмейстеров с этой победой. Без сомнения, их труд, чуткость и профессионализм помогли нашим воспитанникам добиться успеха», — рассказала депутат из Химок Инна Монастырская.

Стипендиатами программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Одаренные дети Подмосковья» стали: детский коллектив Московской области — хореографический ансамбль «Улыбка» под руководством Ларисы Голенковой; солист ансамбля «Улыбка» Артем Карпов; детский хор «Камертон» под управлением Анны Клименковой и солистка хореографического ансамбля «Юность» Дарья Шмакова.

Денежные гранты получили все победители. Призеры планируют направить средства на творческое развитие.

«Ученики школы и их родители видят, что государство инвестирует в детское развитие и признает их талант и старания. Когда дети и подростки имеют доступ к современному образованию под руководством опытных преподавателей, это способствует формированию нового поколения талантов», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

В 2026 году Центральная детская школа искусств Химок примет участие в программе «Культурная среда Подмосковья». У воспитанников появятся новые музыкальные инструменты отечественного производства.

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